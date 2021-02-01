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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تجدد جواز سفر مصري بعد انتهاء مدة الإقامة بالخارج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:33 م
جواز سفر مصري
جواز سفر مصري
وفاء علي - أميرة ممدوح
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تلقت وزارة الهجرة رسالة من مواطن مصري مقيم بالسعودية يشكو فيها تأخر صدور جواز سفره، ما يجعل وجوده في المملكة مخالف لانتهاء مدة الإقامة.

وقالت الهجرة، في بيان الإثنين، إنه المواطن التمس المساعدة في استخراج جواز السفر وسط الإجراءات الاحترازية التي تفرضها تداعيات وباء كورونا المستجد وعدم تمكنه من إجراء أي تعاملات مالية مع أي جهة.

وأشارت الهجرة إلى أنه تم التواصل على الفور مع مركز إصدار الجوازات بوزارة الخارجية، حيث قام بإصدار جواز السفر الجديد للمواطن وطباعته وإرساله لقنصلية مصر العامة في جدة، وبالفعل تم تسليم جواز السفر للمواطن ليتسنى له استكمال إجراءات الإقامة.

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه حال حدوث أي مشكلة لمواطن مصري عليه التواصل على الخطوط الساخنة المعلن عنها للوزارة أو إرسال المشكلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي لها.

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