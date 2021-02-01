«الهجرة» تجدد جواز سفر مصري بعد انتهاء مدة الإقامة بالخارج

تلقت وزارة الهجرة رسالة من مواطن مصري مقيم بالسعودية يشكو فيها تأخر صدور جواز سفره، ما يجعل وجوده في المملكة مخالف لانتهاء مدة الإقامة.وقالت الهجرة، في بيان الإثنين، إنه المواطن التمس المساعدة في استخراج جواز السفر وسط الإجراءات الاحترازية التي تفرضها تداعيات وباء كورونا المستجد وعدم تمكنه من إجراء أي تعاملات مالية مع أي جهة.وأشارت الهجرة إلى أنه تم التواصل على الفور مع مركز إصدار الجوازات بوزارة الخارجية، حيث قام بإصدار جواز السفر الجديد للمواطن وطباعته وإرساله لقنصلية مصر العامة في جدة، وبالفعل تم تسليم جواز السفر للمواطن ليتسنى له استكمال إجراءات الإقامة.أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه حال حدوث أي مشكلة لمواطن مصري عليه التواصل على الخطوط الساخنة المعلن عنها للوزارة أو إرسال المشكلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي لها.