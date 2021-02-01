البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي في مقديشيو

أدان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الذي نفذته عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.وشدَّد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له اليوم على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية الضالة التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار.وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.