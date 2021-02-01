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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تستعرض إنجازات اثنين من أبناء المصريين بالخارج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:01 م
مينا مسعود
مينا مسعود
وفاء علي - أميرة ممدوح
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أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن أبناء مصر في الخارج يثبتون دومًا تفوقهم في مجالات متنوعة.

وتناولت وزارة الهجرة خلال العدد الخامس والعشرون من مجلة "مصر معاك" التي تصدرها الوزارة شهريا شخصيتين من أبناء المصريين بالخارج الذين حققا إنجازات مجال عملهم وتفوقوا به إلى أن احتل كل منهما مكانة عالمية عظيمة، وهما كالتالي:

1) النجم العالمي مينا مسعود
بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" وسفير المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، زار مصر مؤخرًا لتصوير مشاهده في أول فيلم سينمائي مصري يشارك به والذي يحمل اسم "في عز الضهر".

وخلال زيارته الحالية إلى مصر، التقى مسعود بكل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وذلك في زيارة لمنطقة الأهرامات بالجيزة والتي وثقها النجم العالمي عبر حسابه الخاص على انستجرام، وقال مسعود إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات لأنه يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة وإعجاز هندسي فاق التفسير.

وأعرب مسعود عن فخره واعتزازه بجنسيته المصرية وانتمائه لتلك الحضارة العريقة، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية".

2) الدكتورة إلهام فضالي
ابنة محافظة بني سويف والتي حصلت مؤخرا على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020 الذي اختارته مجلة «فيزيكس ورلد» العالمية، وهو بحث عن خليط يركز على فيزياء علوم المواد والفيزياء النظرية التي ترتكز على المواد متناهية الصغر «نانو تكنولوجي»، وسيعمل هذا البحث على تسريع نقل البيانات في الأجهزة الإلكترونية ليصبح النقل بسرعة الضوء.

وقد حصلت فضالي على بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سافرت لمنحة تعليمية لتيرم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية ودرست هناك مادة فيزياء مواد الأشباه الموصلة واستكملت فيه الدراسات العليا.

عملت كباحث في جامعة دلفت التقنية في هولندا ثم بدأت رحلة الدكتوراه في عام 2017 بجامعة إيندهوفن الهولندية، والتي ركزت خلالها على دراسة فيزياء الأجهزة الإلكترونية.
«الهجرة» تستعرض إنجازات اثنين من أبناء المصريين بالخارج
«الهجرة» تستعرض إنجازات اثنين من أبناء المصريين بالخارج

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