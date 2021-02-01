من الإنترنت للزواج.. قصة حب عابرة للقارات بين سكندري وهولندية (فيديو)

لم يكن يدري أنه على موعد مع شريكة حياته المستقبلية، عندما أقبل على إنشاء جروب عبر موقع التواصل الإجتماعي، ضم العديد من الجنسيات للترويج للسياحة بداخل مصر، لتكون بداية لقصة حب نشأت رغم المسافات والاختلاف في اللغة والعقيدة.التقت «الدستور» بالشاب السكندري وليد مصطفى، الذي تزوج الهولندية إلسا، بعد أن اعتنقت الإسلام لتتحدى أسرتها وتترك بلدها لتعيش بين أسرة زوجها بالإسكندرية.في البداية يقول وليد مصطفى، 26 عامًا، إنه تعرف على زوجته عن طريق الإنترنت، من خلال جروب أنشأه يضم مجموعة من الأجانب، لتوصيل صورة مصر الجميلة، والترويج للسياحة، إيمانًا منه أنه دور كل مصري محب لبلده.وأضاف لـ «الدستور» أن رسالته كانت توصيل صورة مصر الحقيقية للغرب، بسبب حملات التشويه التي تتعرض لها مصر، بالإضافة إلى رؤية الغرب للإسلام وإلصاقه بالإرهاب، فكنت اتحدث عن بلدي وعن ديني لتوضيح تلك الأمور، وكانت إلسا من المهتمين بذلك.وأوضح أنه تحدث مع إلسا عندما أرادت أن تتعرف على العادات المصرية والدين الإسلامي، والكثير من الأمور الخاصة بالمصريين، حتى نشأت بينهما قصة حب استمرت 6 أشهر، تعرفت من خلالها على أسرته وتحدثت معهم عن طريق الفيديو كول، وقررت حينها إخبار أسرتها عن رغبتها في اعتناق الإسلام، والزواج من مصري.وأشار إلى أنهم واجهوا العديد من التحديات من أسرة زوجته حيث أنهم رفضوا الزيجة، ولكن بعد إصرارها غادرت هولندا بمفردها إلى مصر، وتوجهنا مع وليد لمشيخة الأزهر، حيثأنها أرادت اعتناق الإسلام برغبتها وأصرت على ذلك، أشهرت إسلامها، وتزوجنا بعد يومين من اعتناقها الدين الإسلامي، لتعيش معه في منزل والده، دون اعتراض منها، لافتًا أنه لم يكن يدري أنه سيكون سببًا يومًا بدخول إنسان في الدين الإسلامي قائلًا: «حسيت إن إلسا هدية ربانية».ومن جانبها قالت «إلسا» 21 عامًا، إنها مع نطق الشهادتين، شعرت أنها ولدت من جديد، فهو شعور لايوصف بالكلمات، فقد كانت دائمًا تريد أن تعرف ما هو الدين الإسلامي، ومن هو الله الذي يتحدث المسلمون عنه، فهى لا تتبع دين سماوي، ولا تعتنق عقيدة معينة، لذلك كان الأمر بالنسبة لها تغيير جذري في حياتها.وأضافت «الدستور» إنها تزوجت وليد وهي في سن 19عامًا، فقد أحبته، وعندما نزلت بمفردها إلى مصر رأت أنها بلد جميلة بأهلها الطيبين، كما أصبحت أسرة وليد هي عائلتها، مشيرة إلى أن والد زوجها علمها الأغاني القديمة، ووالدته علمتها الطعام المصري وأصبحت تتقن عمل الأكلات المصرية مثل الملوخية والمحشي، وغيرها.وأوضحت أنه بعد مرور وقت على زواجها أدركت أسرتها أنها سعيدة في حياتها، لذلك سافرت إلى هولندا لزيارة أسرتها، كما أن زوجها دعا أسرتها إلى مصر، وهو ما سوف يتم بعد انقضاء جائحة كورونا، مؤكدة على أنها أصبحت مصرية تريد أن تكمل حياتها في مصر كما أنها تريد أن تزور جميع الأماكن السياحية وتدعوا الجميع من كل دول العالم للتمتع بجمال الأماكن السياحية المصرية.