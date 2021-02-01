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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اختيار أزهري عضوًا بأكاديمية الشباب التابعة لـ«البحث العلمي»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:26 م
الدكتور جمعة عبد
الدكتور جمعة عبد الجواد،
إسلام أبوالمجد
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حاز الدكتور جمعة عبد الجواد، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء في كلية العلوم (بنين) جامعة الأزهر على عضوية أكاديمية الشباب التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية؛ حيث تضم الأكاديمية مجموعة من شباب العلماء المتميزين (أقل من 40 عامًا) المشهود لهم بالنشاط العلمي والبحثي والعمل الميداني.

وهنأ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور جمعة على هذا التميز، راجيًا له مزيدًا من الترقي والتفوق، مؤكدًا أنَّ الجامعة تمتلك نخبة متميزة من الباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تمتلك إمكانات كبيرة، وتتميز بتخصصاتها الفريدة، لافتًا إلى أنّ إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، تعمل على دعم الباحثين في جميع القطاعات والتخصصات، وتحفزهم بكل الوسائل المتاحة.

وضمت الأكاديمية هذا العام أعضاء من 18 جامعةً ومركزًا، وهي: جامعة الأزهر، وجنوب الوادي، وعين شمس، والمنيا، والبريطانية، ومدينة زويل، والمنصورة، ومركز البحوث الزراعية، والجامعة الأمريكية، وجامعة الفيوم، وحلوان، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، وبنها، وطنطا، ومركز المعايرة.

يشار إلى أن جمعة من الباحثين النابغين في البحث العلمي؛ حيث بلغ إنتاجه البحثي حتى الآن ما يزيد عن 90 بحثًا علميًّا نُشِرَتْ في مجلات عالمية، وَنَشَرَ 5 كتب علمية متخصصة، وله براءتا اختراعٍ مسجلتان، وحصل على جائزة أفضل العلماء العرب الشباب من هيئة التواس العالمية عام 2018م، وَكُرِّمَ عدة مرات من رئيس جامعة الأزهر ونوابه، إضافة إلى عضوية أكاديمية الشباب (إياس) فإن ابن جامعة الأزهر عضوٌ في الجمعية الأمريكية للكيمياء، وعضوٌ في الاتحاد الدولي للغة العربية، إضافة إلى عضويته في عديد من المؤسسات والجمعيات العلمية المصرية.

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