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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: زيادة موازنة الدعم النقدي من 12 إلى 19 مليار جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:26 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24،5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5،3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي،حيث من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8،5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3،81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1،75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3،8 مليون مستفيد بنسبة 118%.

وأوضحت الوزيرة أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1،3 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

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