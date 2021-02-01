«الهجرة» تستعرض أهمية المبادرة القومية لتحويل المركبات للغاز

استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تفاصيل المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".وأكدت الوزارة خلال تقرير لها في العدد الخامس والعشرون من مجلة "مصر معاك" التي تصدرها الوزارة شهريًا أن الدولة تعمل دائمًا وبأقصى سرعة للحاق بمصافّ الدول المتقدمة في كافة المجالات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بملف توطين صناعة السيارات في مصر والطاقة النظيفة والمتجددة، وفي هذا الشأن فقد تم إطلاق "المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".وأضافت: تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.وأشارت "الهجرة" إلى أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عامًا إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.وأكدت أنه في ذات الإطار، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، يناير الجاري.واستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.وأضافت: طرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل اليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كافة الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز، وطبقًا لتوجيهات الرئيس، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.