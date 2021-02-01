بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح والأوقاف

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، إن الجامعة بدأت في تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الأوقاف، حيث نظمت دورة تدريبية بعنوان "الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع" للأئمة في الفترة من الأول وحتى الثالث من فبراير الجاري.وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه، مع الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، لتدريب الأئمة والواعظات في مختلف المجالات.وأكد النجار حرص الجامعة على التعاون المثمر بين الجانبين من خلال التدريب في مجالات اللغة العربية وآدابها، ودورة للإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورة في المهارات الإعلامية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات انطلاقًا من أهميتها للفرد وبما يعود بالنفع على المجتمع ككل.