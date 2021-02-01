محافظ الإسكندرية: تحديد احتياجات 57 قرية في برج العرب ضمن حياة كريمة

محافظ الإسكندرية: تحديد احتياجات 57 قرية في برج العرب ضمن حياة كريمة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:17 م
هبه عويضهطباعة
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري؛ تم حصر جميع الاحتياجات الأساسية لـ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات التى يجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التى طالب بها الأهالي من قاطني مركز ومدينة برج العرب القديمة، منوها بأن الهدف الأساسي هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم.
جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية.
وأوضح «الشريف» أن تطوير الـ ١٥ قطاع المستهدفين سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي، ومن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة قطاع الإنارة العامة.
وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف أنه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة المتواجدة بمركز ومدينة برج العرب القديمة ولتلبية مطالب واحتياجات الأهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين أنه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين، وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.
وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، ولفت الشريف إلى أن نطاق التطوير سيشمل تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومي لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.
جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية.
وأوضح «الشريف» أن تطوير الـ ١٥ قطاع المستهدفين سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي، ومن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة قطاع الإنارة العامة.
وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف أنه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة المتواجدة بمركز ومدينة برج العرب القديمة ولتلبية مطالب واحتياجات الأهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين أنه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين، وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.
وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، ولفت الشريف إلى أن نطاق التطوير سيشمل تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومي لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.