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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تحديد احتياجات 57 قرية في برج العرب ضمن حياة كريمة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:17 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري؛ تم حصر جميع الاحتياجات الأساسية لـ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات التى يجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التى طالب بها الأهالي من قاطني مركز ومدينة برج العرب القديمة، منوها بأن الهدف الأساسي هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية.

وأوضح «الشريف» أن تطوير الـ ١٥ قطاع المستهدفين سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي، ومن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة قطاع الإنارة العامة.

وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف أنه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة المتواجدة بمركز ومدينة برج العرب القديمة ولتلبية مطالب واحتياجات الأهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين أنه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين، وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.

وفى السياق ذاته؛ أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، وإيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، ولفت الشريف إلى أن نطاق التطوير سيشمل تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومي لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.

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