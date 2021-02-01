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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: وصول 200 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد» المضاد لكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:17 م
لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الیوم الاثنین، وصول 200 ألف جرعة من لقاح (أكسفورد) المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي یتم تصنیعه في الھند بترخیص من شركة (استرازینیكا) العالمیة.

وقال الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، في تصریح صحفي، إن الوزارة تتابع عن كثب آخر المستجدات والتطورات العالمیة فیما یخص اللقاحات.

وأكد أن الوزارة لا تألو جھدًا في التنسیق والتعاون مع الشركات المنتجة للقاح كافة من أجل الحصول علیه بعد دراسة مأمونیته وفاعلیته.

من جهته، قال عضو اللجنة الفنیة للقاح (كوفید 19) في وزارة الصحة الكويتية خالد السعید، إن لقاح اكسفورد آمن وفعال للفئة العمریة من 18 حتى 65 عامًا.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع الحالي في إعطاء مواعید لعدد كبیر من المواطنین والمقیمین لتلقي اللقاح الذي سیكون في مركز الكویت للتطعیم بأرض المعارض.

وأكد السعيد، فعالية اللقاح وأھمیته في حمایة الجمیع وتخفیف الضغط على المنظومة الصحیة في الكويت، موضحًا أنه تم تحدید المدة بین الجرعة الأولى والثانیة بأربعة أسابیع، لافتًا إلى ان لقاح (اكسفورد) یتمیز بسھولة تخزینه.

وتابع: "أن نحو 90 ملیون شخص في العالم تلقوا التطعیم المضاد لفیروس (كوفید 19)، ولم نشاھد أي أعراض جانبیة خطیرة على المتلقین".

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