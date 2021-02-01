محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير بمدينة الضبعة (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، أعمال التطوير بمدينة الضبعة والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.وتفقد محافظ مطروح يرافقة العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة، أعمال تطوير وتوسعة المدخل الغربي للمدينة مع عمل أرصفة وبلدورات وتحويل أعمدة الإنارة من هوائية لأرضية، موجها بالإسراع في نسب التنفيذ لأعمال تطوير المدخل الغربي بما يليق بالمدينة وأهلها وزائريها ويواكب المشروعات الكبرى التى تتم بها.كما تفقدا سوق الضبعة الحضارى الجديد ومتابعة مدى الالتزام والحفاظ على المظهر الحضارى مع تيسير خدماته للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد مزلقان السكة الحديد بعد تطويره لتيسير حركة السيارات والحفاظ على سلامة العبور عبر السكة الحديد شرق وغرب المدينة.وتابع محافظ مطروح الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين في مستشفى الضبعة المركزى وتوافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية مع تواجد الأطباء والتمريض وتيسير الخدمة الطبية للأهالي.