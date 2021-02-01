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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:16 م
مبادرة متابعة حالات
مبادرة متابعة حالات عزل كورونا
علي عواد
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة حالات العزل المنزلي.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تم التوجيه بمواصلة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلى وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الفرق الطبية تتابع أيضا المخالطين للمرضى، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد مرعي، على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلى من خلال 35 فريق طبي، بينهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21 فريق ثابت.

وتابع أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا
«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا
«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا
«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا
«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا
«صحة البحر الأحمر»: استمرار مبادرة متابعة حالات عزل كورونا بـ35 فريقا طبيا

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