البرلمان يوافق على إحالة بيان وزير المالية إلى اللجان المختصة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى اللجان المختصة، لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس.وعقب وزير المالية، قبل إحالة البيان للجان المختصة، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.وبشأن الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحي الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا: لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين في التأمين الصحي لتمويل هذه الحملة.