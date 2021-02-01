أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، كلا من الفنان أوس أوس، والفنانة ويزو، نجما مسرح مصر في برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، وذلك يوم الجمعة المقبل.وتكشف "ويزو" خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها في مسرحية اللوكاندة مع الفنان أشرف عبد الباقي، كما يتحدث أوس أوس عن أحدث أعماله الفنية ونيته للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.يذكر أنه يشارك في بطولة مسرحية اللوكاندة بجانب ويزو كل من حمدي الميرغني، ودياب، وإبرام سمير، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل في "مسرحية كلها غلط، جريمة في المعادي"، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.