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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:11 م
أوس أوس وويزو
أوس أوس وويزو
منار إبراهيم
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يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، كلا من الفنان أوس أوس، والفنانة ويزو، نجما مسرح مصر في برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وتكشف "ويزو" خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها في مسرحية اللوكاندة مع الفنان أشرف عبد الباقي، كما يتحدث أوس أوس عن أحدث أعماله الفنية ونيته للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أنه يشارك في بطولة مسرحية اللوكاندة بجانب ويزو كل من حمدي الميرغني، ودياب، وإبرام سمير، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين شاركوا من قبل في "مسرحية كلها غلط، جريمة في المعادي"، وذلك على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.
أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة
أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة
أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة
أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة
أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة
أوس أوس وويزو ضيفا «واحد من الناس» الجمعة

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