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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:17 م
فتح التحويلات المرورية
فتح التحويلات المرورية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، عن فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائري وعودة الحركة المرورية، عقب نشوب حريق هائل في عقار بمنطقة المريوطية.

ويكثف رجال الإدارة العامة للمرور جهودهم لسحب الكثافات.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التي لحقت بالعقار السكنى الذى شهد حريقًا اندلع بمصنع ومخزن أحذية بفيصل؛ لاستكمال التحقيقات في القضية.
وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن تحويلات مرورية نتيجة حريق مصنع ومخزن أحذية أسفل برج متاخم للطريق الدائري.
وتم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.
وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.
والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.

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