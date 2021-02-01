تستمر عمليات البحث حول رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج شهادة المخالفات، من جانب الجمهور عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، وإيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى الكثير من المواطنين حول معرفة الخطوات الإلكترونية لاستخراج الشهادة، حيث يتجنب العديد منهم الذهاب إلى المقار نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، وذلك لاتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج شهادة المخالفات 2021

يستطيع المواطن الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة الداخلية الآتي لمعرفة المخالفات المرورية التي عليه، وكيفية استهراج شهادة مخالفات وهو:الداخلية www.egypt.gov.egmobilearabichome.aspx





كما يمكنه الدخول عبر رابط النيابة العامة الذي يبث الآن تجريبي لمعرفة ذلك من خلال الرابط التالي: ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal





وتتضمن الخطوات أيضا، أن يقوم المواطن باختيار خانة المرور ضمن الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار المخالفة التي يريد الاستعلام عنها، ثم بعد ذلك تظهر أمام المواطن خانة تعطيه من خلالها ثلاثة اختيارات وهي: مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات، ويقوم باختيار ما يناسبة وهي المركبات، ثم ينتقل المواطن إلى الخطوة التي تليها وهي كتابة المعلومات كاملة عن الشخص، وسيارته، وادخال رقم اللوحة المرورية، ثم النقر على خانة استعلام المخالفات المرورية.، وسيظهر له جميع المخالفات التي على المركبة الخاصة به.

كيفية استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا 2021

يمكن للمواطن الذي يرغب في استخراج شهادة مخالفات إلكترونيا، الدخول إلي خدمة مخالفات رخص القيادة من خلال رابط وزارة الداخلية السابق، ثم يقوم المواطن بكتابة رقم الرخصة الخاص به، إضافة إلى كافة البيانات المتعلقة به.





وبعد معرفة رابط موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج شهادة المخالفات، وبعدها يقوم المواطن بالنقر على إجمالي المخالفات، وثم تظهر على اللوحة كافة المخالفات، وبعدها يقوم المواطن بالضغط على خانة طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات اضغط عليها.، وفي النهاية سيظهر لك أيها المواطن شروط وقوانين استخدام البوابة الإلكترونية.





وتتضمن إرسال الشهادة بالبريد خلال 3 أيام عمل، وقد تطول المدة أكثر من ذلك، وبعدها اضغط على كلمة موافق، وبعد التأكد من كافة البيانات ومراجعتها سيصلك رسالة عبر الهاتف بموعد الاستلام على العنوان الذي قمت بكتابته داخل البيانات.





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