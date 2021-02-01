غادة عادل تشارك في 3 أعمال فنية دفعة واحدة

تعيش الفنانة غادة عادل حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تشارك في بطولة 3 أعمال فنية دفعة واحدة، فتشارك في بطولة فيلمين سينمائيين إضافة إلى مسلسل درامي يعرض في شهر رمضان المقبل، كما تنتظر غادة عادل عرض عدد من الأعمال الجديدة التي انتهت من تصويرها مؤخرا.واضطرت غادة عادل لوضع جدولا تنسيقيات لتوفيق بين تصوير أعمالها المختلفة، خاصة مع ارتباطها بتصوير هذه الأعمال في نفس الوقت.وتواصل غادة حاليا تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "المحكمة" وتدور أحداث الفيلم بين أكثر من قضية داخل أروقة محكمة الأسرة، بين زوجة وطليق تحاول الحصول على حقوقها الشرعية منه، وبين قضية اغتصاب لفتاة في العشرينات من عمرها على يد شاب مستهتر، وبين قضية تحوّل جنسي وقضية ثأر بين عائلتين في إحدى قرى الصعيد، غير قضية الميراث.ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، بطولته غادة عادل وجميلة عوض.كما تشارك غادة في فيلم "أهل الكهف" حيث تواصل حاليا تصوير دورها بالفيلم الذي يشارك في بطولته الفنان خالد النبوي ومحمد ممدوح وأحمد عيد ومحمود حميدة ومحمد فراج وريم مصطفى وخالد الصاوي وبيومي فواد وصبري فواز وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد فواز سليم وهاجر أحمد ومن إنتاج وليد منصور.وبدأت أيضا في تصوير دورها في مسلسل "بين السما والأرض" حيث يواصل المخرج محمد جمال العدل تصوير العمل في اللوكيشن الرئيسي له بأحد العمارات تمهيدًا لعرضة ضمن منافسات شهر رمضان المقبل، حيث سيتم عرضه في 15 حلقة في النصف الأول من شهر رمضان وهو من تأليف إسلام حافظ وإنتاج سينرجي وبطولة هاني سلامة وسوسن بدر وأحمد بدير ومحمد ثروت ويسرا اللوزي ومحمود الليثي ونجلاء بدر وندى موسى.مسلسل «بين السماء والأرض» مأخوذًا عن الفيلم الذي يحمل نفس الأسم وقدم سنة 1959 عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار السيد بدير وصلاح أبوسيف.