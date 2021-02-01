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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أهل الطفلة نور يتهمون شخصا بقتلها بسبب خلافات على أرض

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:00 م
الطفلة نور
الطفلة نور
داليا عبد الباسط
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قال شريف رمضان خال الطفلة نور، والتي عثر علي بقايا هيكلها العظمى وملابسها داخل "جوال" بعد اختفاء سنتين، لـ "الدستور"، أن الجريمة لم تكن بدافع السرقة بدليل عثورنا على حلق الطفلة الذهبي في الجوال، واتهمنا أحد الأشخاص كان لدينا معه خلافات على قطعة ارض وفور انتهاء النزاع بأسبوعين اختفت الطفلة، وحين اختفائها ظننا بأنها خطفت ولم يخطر في بالنا بوجود جريمة قتل.

وحول تفاصيل العثور على جثتها أوضح خال الطفلة، أن أعمال التطهير بالترعة تبعد عن منزل والد الطفلة 700 متر هي السبب في العثور على بقايا هيكل الطفلة، مشيرا الى أنه منذ أيام قام الحفار بحمل الطين من الترعة ووضعه على حافتها حتى إتمام عملية التطهير، وبالأمس وأثناء لهو أحد الأطفال على حافة الترعة عثر على جمجمة الطفلة ملطخة بالطين، فهرول لجده يخبره بأنه وجد شيئا مخيف على حافة الترعة فذهب الجد ليجد الجمجمة ملطخة بالطين، وبالبحث في باقي الطين المتواجد عثر على جوال به ملابس الطفلة نور التي اختفت بها والحلق الذهبي الخاص بها، وعلى الفور حضرنا وتأكدنا من أنها ملابسها وأغراضها.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور أحد أهالي قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا على جمجمة طفل ملطخة بالطين في أثناء تطهيره الترعة، وبالكشف المبدئي تبين أنها بقايا هيكل عظمي للطفلة "نور ع. ع. م"، 6 سنوات، والمختفية منذ سنتين، وتم التعرف عليها من خلال ملابسها الملطخة بالطين وتم نقل بقايا الهيكل العظمي للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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