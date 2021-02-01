مطار برج العرب يستقبل 57 رحلة دولية وداخلية

يستقبل مطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الإثنين، 57 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية "البضائع" من وإلى مختلف الدول العربية والأوروبية، ينقل عبرها ما يقرب من 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية.ويشهد مطار برج العرب الدولي، خلال الآونة الأخيرة، زيادة جوية وركابية ملحوظة، خاصة من وإلى الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات واليمن وقطر والبحرين، وذلك عبر مختلف الشركات الوطنية والعربية والخاصة.وكان مطار برج العرب الدولي قد حصل الأيام الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AH، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني.