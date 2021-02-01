نائب رئيس الإمارات وولي عهد أبو ظبي يبحثان عددا من القضايا الاستراتيجية

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين عددا من القضايا الاستراتيجية.واطلع نائب رئيس الإمارات وولي عهد أبو ظبي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين على آخر استعدادات فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ تمهيدًا لوصول مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر خلال الأيام المقبلة، حيث قدمت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، شرحًا مفصلًا لرحلة (مسبار الأمل) إلى المريخ خلال مراحله الأخيرة، إيذانًا بدخوله مدار الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير الجاري، لتكون الإمارات بهذا الإنجاز الدولة الخامسة التي تنجح في إطلاق مهمات مريخية، وثالث دولة تصل إلى مدار المريخ بنجاح من المحاولة الأولى، علمًا بأن الإمارات والولايات المتحدة والصين تقود ثلاث بعثات استكشافية للكوكب الأحمر خلال شهر فبراير الجاري.ومع بدء العد التنازلي لوصول "مسبار الأمل" المريخ، دعا الشيخ محمد بن راشد، شعب الإمارات وشعوب الوطن العربي إلى المشاركة في هذه اللحظة التاريخية، والاحتفال بها كأول إنجاز في تاريخ الأمة العربية، يسهم في وضع العالم العربي على خريطة التميز المعرفي ويسهم في تعزيز قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة.وقال الشيخ محمد بن راشد: "9 أيام تفصلنا عن دخول المريخ ودخول التاريخ"، مؤكدًا بالقول: "الإمارات قادت العرب نحو أبعد نقطة كونية وصلها أي عربي عبر التاريخ.. ورسالتنا رسالة أمل وثقة للشباب العربي".وأضاف: "نسبة نجاح دخول مسبار الأمل مدار المريخ 50%.. ولكننا نعتبر حققنا 90% من أهدافنا من هذا المشروع التاريخي".من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: "إن مهمة استكشاف المريخ ترجمة لإرادة التقدم التي تميز بلادنا، وهي تجسيد لريادتنا عربيًا وإسلاميًا، ومن خلال هذه الرحلة نستكشف آفاقا جديدة نحو الأفضل".وأضاف: أن "وصول دولة الإمارات إلى المريخ يؤكد أن رهان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ورهاننا على الاستثمار في الإنسان كان ناجحًا، وأن شبابنا قادر على خوض غمار المنافسة في كل المجالات من الأرض إلى الفضاء".ويتوقع أن يدخل مسبار الأمل الإماراتي مدار المريخ في التاسع من فبراير، بعد رحلة استغرقت سبعة شهور قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة وتعد مرحلة دخول المسبار مدار الكوكب الأحمر الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ تصل نسبة النجاح فيها 50%، وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل الإماراتي توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات المريخية السابقة، حيث سيوفر المسبار صورةً هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية الممتدة إلى 687 يومًا بحسابات كوكب الأرض.