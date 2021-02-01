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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بن راشد: الإمارات قادت العرب نحو أبعد نقطة كونية عبر التاريخ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:25 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
نيفين أشرف
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات قادت العرب نحو أبعد نقطة كونية وصلها أي عربي عبر التاريخ.

وأكد، في رسالته اليوم، بمناسبة قرب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ: "رسالتنا رسالة أمل وثقة للشباب العربي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكتب بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تفصلنا ٩ أيام عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر".

وأضاف: "سنكون الدولة الخامسة تاريخيًا التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ ٥٠٪.. ولكننا حققنا ٩٠٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن "مهمة استكشاف المريخ ترجمة لإرادة التقدم التي تميز بلادنا، وهي تجسيد لريادتنا عربيًا وإسلاميًا، ومن خلال هذه الرحلة نستكشف آفاقًا جديدة نحو الأفضل".

وأضاف: "وصول دولة الإمارات إلى المريخ يؤكد أن رهان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورهاننا على الاستثمار في الإنسان، كان ناجحًا، وأن شبابنا قادر على خوض غمار المنافسة في كل المجالات من الأرض إلى الفضاء".

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