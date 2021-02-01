الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

يحل الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد جحا٬ في الثامنة من مساء اليوم٬ بضيافة أمسية جديدة من أمسيات٬ منصة الفن المعاصر "كاب"٬ في حوار يبث مباشرة٬ يديره ويقدمه الروائي إبرهيم فرغلي٬ تحت عنوان "حوار في الفن على هامش نسيج الذاكرة".وبحسب "فرغلي" فإن الذاكرة بالنسبة للفنان الفلسطيني موضوع له أهمية كبيرة٬ وهي أيضا من الموضوعات الأثيرة لدى الفنان الفلسطيني محمد جحا٬ لكنها تجربة أيضا تمر بمراحل فنية وبتقنيات مختلفة.يذكر أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.