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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السيادة السودانى» يؤكد قدرته على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:13 م
ياسر العطا
ياسر العطا
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الركن ياسر العطا، قدرة السودان، حكومة وشعبا، على تجاوز كافة تحديات المرحلة الانتقالية، بما يحقق السلام والاستقرار؛ عبر التوافق بين كافة المكونات السياسية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الإثنين، أن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي التقي اليوم الفريق الركن ياسر العطا، بحضور وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، وسفير السودان بجيبوتي، حمزة الأمين باعو، وسفير جيبوتي بالخرطوم، أحمد علي بري، وممثل الخارجية السودانية، السفير صديق محمد عبدالله.

وأطلع الفريق الركن ياسر العطا الرئيس الجيبوتي على تطورات الأوضاع السياسية بالسودان.

وقال سفير السودان بجيبوتي: "إن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر تفعيل آليات اللجنة الوزارية ولجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية السودان وجيبوتي".

وأوضح أن اللقاء أكد ضرورة إحكام التنسيق بين البلدين، فيما يخص التطورات الإقليمية، خاصة في منطقة دول "الإيجاد"، مضيفا أن عضو مجلس السيادة الانتقالي قدم عرضًا للرئيس الجيبوتي حول تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ورؤية السودان في هذا الجانب.

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