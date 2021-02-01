وزير التموين: لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية في الاقتصاد المفتوح

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ "الدستور"، عن أن تطبيق التسعيرة الجبرية يكون في ظل اقتصاد مغلق تمتلك فيه الدولة كافة وسائل الإنتاج من خلال ما يعرف بالقطاع العام، أما الآن فالاقتصاد مفتوح يعمل وفقاّ لآليات العرض والطلب نسبة امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج لا تمثل سوي 25-30 %.وأوضح وزير التموين، " أن الغالبية العظمي لوسائل الإنتاج في يد القطاع الخاص وفرض تسعيرة جبرية علي القطاع الخاص يؤدي الي هروب المستثمرين وتقويض فرص نمو القطاع الخاص، وذلك وفقاّ للمادة 27، 28، 36 من الدستور والتسعيرة الجبرية تؤدى إلي إخفاء التجار للسلع وتخزينها مما يخلق سوق سوداء لن تستطيع الحكومة مراقبتها أو السيطرة عليها، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار فالقرار رقم 330 لسنة 2017 بشأن تداول السلع الغذائية المعبأة وتطوير منظومة التجارة الداخلية، هدفه إدماج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي وإحكام الرقابة علي الأسواق.