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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية في الاقتصاد المفتوح

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:47 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ "الدستور"، عن أن تطبيق التسعيرة الجبرية يكون في ظل اقتصاد مغلق تمتلك فيه الدولة كافة وسائل الإنتاج من خلال ما يعرف بالقطاع العام، أما الآن فالاقتصاد مفتوح يعمل وفقاّ لآليات العرض والطلب نسبة امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج لا تمثل سوي 25-30 %.

وأوضح وزير التموين، " أن الغالبية العظمي لوسائل الإنتاج في يد القطاع الخاص وفرض تسعيرة جبرية علي القطاع الخاص يؤدي الي هروب المستثمرين وتقويض فرص نمو القطاع الخاص، وذلك وفقاّ للمادة 27، 28، 36 من الدستور والتسعيرة الجبرية تؤدى إلي إخفاء التجار للسلع وتخزينها مما يخلق سوق سوداء لن تستطيع الحكومة مراقبتها أو السيطرة عليها، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار فالقرار رقم 330 لسنة 2017 بشأن تداول السلع الغذائية المعبأة وتطوير منظومة التجارة الداخلية، هدفه إدماج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي وإحكام الرقابة علي الأسواق.

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