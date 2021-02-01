ناصر يسلم القنصل الفرنسي دعوة الرقابة على الانتخابات الفلسطينية

سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين حنا ناصر، اليوم الاثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تركواز ومساعدته ليديا طبطب، والقنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، دعوة للرقابة على الانتخابات الفلسطينية.واطلع ناصر خلال لقاءين منفصلين عقدا في مقر اللجنة بمدينة البيرة، القنصلين، على جهود تنظيم الانتخابات والترتيبات والإجراءات التي بدأت اللجنة تنفيذها، تحضيرا للعملية الانتخابية وفي مقدمتها تسجيل الناخبين.كما تطرق إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق العملية الانتخابية، آملا من الحكومتين الفرنسية والتركية العمل، من أجل تسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.وتأتي اللقاءات في إطار جهود لجنة الانتخابات، لاطلاع السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين على استعداداتها لتنظيم الانتخابات الفلسطينية 2021، ودعوتها للرقابة على العملية الانتخابية.