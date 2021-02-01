«خطة النواب» تطالب «المالية» بالحد من فرض الضرائب



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة بيان الوزارة عن العاميين الماضيين.

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لفحص الحسابات الختامية للدولة، اعتماد الحكومة على الضرائب لرفع إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أنها بلغت حتى نهاية يونيو الماضي نحو 739مليارجنيه، بنسبة 76% من إجمالي ايرادات الدولة البالغ قيمتها 975 مليار جنيه.ولمعالجة تلك المشكلة؛ شدد سالم على ضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية لمنع تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية جديدة.وفي السياق ذاته؛ وجه رئيس لجنة الحسابات الختامية، سؤال لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن الموقف المرحلة الأولى من مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، التي كان من المقرر إنهاؤها منصف 2019، لافتًا إلى حدوث العديد من المشاكل في تقديم إقرارات المرتبات إلكترونيًا، ما اضطر الوزارة لمد مدة تقديمها حتي نهاية فبراير الجاري.