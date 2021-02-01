وزير التموين لـ«الدستور»: خطة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداحلية، إن الدولة تتبنى خطة استباقية لتوفير السلع الأساسية، من خلال توفير احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر، لتأمين حجم المعروض بالسوق المحلي ومنع الاحتكار والوصول بالأسعار إلى مستويات متوازنة.وأضاف المصيلحي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حجم الاستهلاك الشهري من القمح التمويني 800 ألف طن، والخاص 400 ألف طن، ومن الأرز 304 ألاف طن، ومن الذرة الصفراء 600 ألف طن، السكر الخام والأبيض 200 ألف طن، الزيوت 142 ألف طن، اللحوم 90 ألف طن، والدواجن 60 ألف طن.