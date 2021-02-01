برلماني يطالب بضرورة زيادة مرتبات المعلمين والأطباء

طالب اللواء عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب، بتحسين وهيكلة المرتبات مع ما تتناسب معه من غلاء الأسعار التي تعصف بالمواطن المصري، مؤكدا على ضرورة زيادة مرتبات المعلمين والأطباء، مستشهدا بقول الشاعر أن المعلم والطبيب لن يصلحا إذا لم يكرما، ولا تتناسب دخولهم مع دورهم المسند إليهم، موضحا أن دخولهم لا تكفي المتطلبات اليومية وضرورة توافق الدخل مع المتطلبات.وأضاف الشحات في تعقيبه على بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الجلسة العامة اليوم، أنه يجب النظر إلى المعاشات وزيادتها بشكل عادل يضمن حياة كريمة لمن يخرج على المعاش، ويصل لسن الستين ودخله يكون 800 جنيه فهذا لا يصح وليس معقول.ولفت الشحات إلى ضرورة النظر للفئات الأقل دخلا حتى لا نطلب منهم مهام معينة وعدم إعطاء الدروس الخصوصية للمدرسين، وعدم تزويغ الأطباء للعمل في المستشفيات الخاصة، وتظل مرتباتهم متدنية بهذا الشكل.