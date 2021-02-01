«الصحة» تستعد لاستلام شحنات من لقاحي كورونا «أسترازينكا وسينوفارم»

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن تتسلم مصر شحنات إضافية من لقاحات فيروس كورونا الخاصة بشركة أسترازينكا وسينوفارم بعد أسبوعين أو أكثر قليلًا، للبدء في تلقيح المواطنين على الفور، لافتًا إلى أن توفير تلك اللقاحات يأتي ضمن جهود الدولة في توفير أكبر كم من جرعات لقاح كورونا للمواطنين للحد من انتشار الفيروس.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن مصر تعتبر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، وتوزعه على المواطنين بالمجان، مؤكدًا أن لديها خطة لتكون مركزًا للقاحات في إفريقيا، وهذه الخطة كانت قد بدأت منذ شهور لنقل تكنولوجيا التصنيع، وتجهيز خطوط الإنتاج والمصانع، وهناك خطوات استباقية حدثت منذ فترة طويلة بشأن قدرة مصر لتكون قادرة على تصنيع اللقاحات لإفريقيا والشرق الأوسط حتى في الأمراض الأخرى غير فيروس كورونا المستجد.