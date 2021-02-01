الجزائر تبرئ الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني من تهمة استغلال منصبه

قضى مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف)، اليوم الإثنين، ببراءة محمد جميعي، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (الأكبر تمثيلا في البرلمان)، والبرلماني عن ولاية تبسة (شمال شرق)، من تهمتي سوء استغلال الوظيفة، وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه.وكانت النيابة العامة قد طالبت، خلال محاكمة الاستئناف في هذه القضية الأسبوع الماضي، بتطبيق أقصى العقوبات بحق جميعي.يذكر أن محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة كانت قد أدانت جميعي في شهر سبتمبر الماضي بالحبس عامين، من بينهما عام مع إيقاف التنفيذ، حيث تم إيداعه سجن الحراش منذ ذلك الوقت.وتولى جميعي في 29 أبريل 2019 منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد منذ الاستقلال حتى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019، وظل في منصبه حتى سجنه في سبتمبر من العام ذاته.