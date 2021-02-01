رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير كوريا الجنوبية غدًا

يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه غدًا الثلاثاء، أهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.وكان رئيس مجلس الشيوخ قد استقبل، اليوم، سفير أوكرانيا بالقاهرة، إيفهين ميكتينكو.وقدم سفير أوكرانيا التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالرازق، على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.وعبر السفير عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيدًا من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق، تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني.وهو ما رحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مثمنًا زيارة السفير الأوكراني.