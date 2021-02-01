رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير كوريا الجنوبية غدًا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:57 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
يستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه غدًا الثلاثاء، أهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

وكان رئيس مجلس الشيوخ قد استقبل، اليوم، سفير أوكرانيا بالقاهرة، إيفهين ميكتينكو.

وقدم سفير أوكرانيا التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالرازق، على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وعبر السفير عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيدًا من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق، تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني.

وهو ما رحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مثمنًا زيارة السفير الأوكراني.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في حريق مخزن الأحذية بالجيزة

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر