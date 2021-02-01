للقاح كورونا.. «الصحة» تفتح التسجيل لأصحاب الأمراض المزمنة منتصف الشهر الجاري

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستفتح باب التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، منتصف شهر فبراير الجاري بعد الأطباء حرصًا منها على حياتهم لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.وأكد المصدر أن وزارة الصحة تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات، لتغطية كل الاحتياجات للمواطنين خاصة كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.وأشار المصدر إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت عدة مبادرات لأصحاب الأمراض المزمنة حفاظًا على صحتهم، ومنها إطلاق سيارات متنقلة لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة وتكون أكثر أمانًا لهم، موضحًا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لم تتوقف في مصر، كما حدث في عدد من دول العالم وكذلك خدمات مرضى الغسيل الكلوي.