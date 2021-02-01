الرئيس العراقي يؤكد أهمية تشريع قانون الناجيات الإيزيديات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة الإسراع في تشريع قانون الناجيات الإيزيديات من مجلس النواب، وتوسيعه ليشمل الشرائح المتضررة الأخرى، إلى جانب العمل الحثيث من الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمعرفة مصير المفقودين والمختطفين وتحرير الأحياء منهم.وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين، أن صالح التقى، في قصر السلام ببغداد، الناشطة الإيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها ومثابرتها من أجل إيصال المأساة الإيزيدية إلى العالم أجمع.وثمّن صالح التضحيات والشجاعة التي أبدتها وأقرانها من بنات وأبناء الإيزيديين وباقي مكونات الشعب ضد الإرهاب الداعشي، مؤكدًا دعمه تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين وسائر العراقيين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير.كما أكد صالح ضرورة تنظيم الإدارة في سنجار، وتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية.يُشار إلى أن الناشطة الإيزيدية نادية مراد هي من قرية (كوجو) في قضاء سنجار العراقي، وتم اختيارها عام 2016 سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، كما حصلت على جائزة نوبل للسلام في 5 أكتوبر 2018.