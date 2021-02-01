تأجيل محاكمة سائق زور توكيل سيارة في البساتين

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سائق زور توكيل سيارة في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، لجلسة 21 فبراير المقبل للمرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال.و كشف أمر الإحالة قيام المتهم "ا. أ"، سائق، 40 سنة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية، موثق بشهر عقاري البساتين، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع سيارة حال تحريره بمعرفة المختص بوظيفته.وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف منتحلا هوية المالك الأصلي للسيارة على خلاف الحقيقة، وأمده بالمعلومات المراد إثباتها وذيل المحرر بتوقيع نسبه زورا للمالك الأصلي، والذي أثبت فيه الأخير له السيارة زورا فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.وأضافت التحقيقات استعمال المتهم المحرر المزور واعتد به من أجله بأن مثل به أمام الموظف المختص بمكتب شهر توثيق شمال القاهرة لتحرير توكيل بيع السيارة، محتجا بما دون فيه زورا واشترك بطريق المساعدة حسن النية، موثق بشهر عقاري شمال القاهرة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع السيارة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف المختص وبيده التوكيل والذي أثبت فيه بيع المالك الأصلي السيارة له وقدمه للموثق محتجا بما دون به زورا.