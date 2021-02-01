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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يحيى خليل يستعد لإحياء حفل غنائي بأوبرا الإسكندرية الجمعة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:40 م
يحيى خليل
يحيى خليل
حسن أمين
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يستضيف مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، حفلا للموسيقار يحيى خليل، في الثامنة مساء الجمعة 5 فبراير، سيقدم خلاله برنامجا فنيا جديدا ومتميزا ومختلف كليا عن الشكل المعتاد في تقديم الموسيقي الشرقية الممزوجة بالجاز، يرفع خلاله شعار "چاز أصلي".

ويتضمن الحفل عددا من الأعمال منها " الحب الجميل، أغنية لوالدي، اورفيوس الأسود، شارع توماس، العيون السوداء، ديلايلا، أشيائي المفضلة، جولة منتصف الليل".

و تضم الفرقة مجموعة من امهر العازفين هم اندريا سيجون "باص"، على عمر الفاروق
"جيتار"، طارق رؤوف "ترومبيت".

جدير بالذكر أن يحيى خليل، هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، ليمثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع، من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.

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