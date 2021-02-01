الجزائر تستقبل أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

وصلت إلى الجزائر ظهر اليوم الاثنين، أول شحنة من لقاح استرازينيكا والتي تضم 50 ألف جرعة، وهي أول شحنة من اللقاح الأنجلوسويدي الذي يعد اللقاح الثاني الذي تشتريه الجزائر، بعد اللقاح الروسي "سبوتنيكv" في اطار استراتيجية مكافحة وباء فيروس كورونا.وكانت الجزائر قد استلمت يوم الجمعة الماضي 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي، وبدأت تطعيم المواطنين أول أمس السبت.يذكر أن حملة التطعيم التي من المقرر أن تمتد طيلة عام 2021 قد انطلقت أول أمس السبت من ولاية البليدة التي تعتبر أول بؤرة للوباء بالجزائر الذي ظهر في فبراير الماضي.