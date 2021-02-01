سعفان: لم يرد للوزارة أي تقرير رسمي من شركة الحديد والصلب

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن دور الوزارة هو حماية حقوق ومكتسبات العمال المكفولة لهم قانونا والحفاظ على مستحقاتهم، مشيرا إلى أنه لم يرد للوزارة من شركة الحديد والصلب المصرية، أو اللجنة النقابية للعاملين بها، أو النقابة العامة التابعة لها الشركة، أي طلب رسمي حتى الآن يفيد بصدور قرار الجمعية العامة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية المتداول إعلاميًا.ولفت الوزير، إلى أن ما ورد للوزارة، هو بيان من وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات العاملين بالشركة، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للوقوف على عدد المستحقين للمعاش وفقًا للقانون رقم (148) لسنة 2019 حتى لا يضار عامل مهما كان سنه أو مدة خدمته.