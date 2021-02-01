البحرين تُقرر حظر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية دون موافقة مسبقة

قررت مملكة البحرين، حظر إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شئون الشباب والرياضة، على أن تكون إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة، هى الجهة المعنية المختصة بإصدار الموافقة على إقامة أي أحداث أو فعاليات رياضية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك يأتي تنفيذًا للقرار الذي أصدره الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل عاهل البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بشأن تنظيم إقامة الأحداث والفعاليات الرياضي.وقضى القرار بأن تتولى إدارة الشئون القانونية والتراخيص دون غيرها فور تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية، مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إخطار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه.