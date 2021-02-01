نائب محافظ القاهرة يتفقد إزالات عزبة الهجانة

تفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منطقة عزبة الهجانة في إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس.وتم استكمال أعمال الإزالات (محور شينزو آبي ) بتواجد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقه الشرقيه والعميد احمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر.وتم نقل الأسر من منطقة عزبة الهجانة وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور ولتسكينهم بواسطة اتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال تسكين باقي الأسر.