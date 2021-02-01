وزير القوى العاملة: ندرب الشباب على 41 مهنة

استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال اجتماع عقدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل.وأشار الوزير، في اجتماعه بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا ثابتًا في 25 محافظة، فضلًا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة في المراكز الثابتة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة.وأضاف، أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التي تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.