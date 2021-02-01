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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:27 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين، بجانب معاقبة أسوء مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب، مؤكدًا على أن المقصرين ليس لهم مكانًا ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسؤولين عنها في حالة وجود أي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن والمسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة في إطار المراجعة الدوؤبة من المحافظة لمستوى الأداء داخلها.

وشدد اللواء أشرف عطية على إلغاء جميع الأجازات الاستثنائية الخاصة بالإجراءات الحترازية لمجابهة جائحة كورونا في ظل حاجة العمل الملحة لعدم تعطيل آلية تقديم الخدمات المختلفة وإنهاء المعاملات المتأخرة في المدة القانونية المحددة لها، موجهًا إلى المتابعة الدقيقة والميدانية من خلال المسئولين عن هذه المنظومة للوقوف من أرض الواقع على أهم المشاكل والتحديات وأوجه القصور لمعالجتها أول بأول والقضاء على أي مبررات للفشل داخل هذه المراكز التي تم توفير كافة الإمكانيات لها.

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