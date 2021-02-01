مطار الغردقة يستقبل 27 رحلة داخلية ودولية طوال اليوم

يشهد مطار الغردقة الدولي، طوال اليوم الإثنين، سفر ووصول 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات العربية والأوروبية عبر 27 رحلة داخلية ودولية مباشرة وغير مباشرة «الشارتر»، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء الموجة الثانية لفيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.وكان مطار الغردقة الدولي، حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي «ACI» ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات «AHA»، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي «ACI» والمنظمة الدولية للطيران المدني «ICAO».