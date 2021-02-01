تحرير 71 مخالفة خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم ضبط وتحرير 71 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضح «يوسف»، أنه تم خلال الحملات تحرير 71 مخالفة تموينية متنوعة منها 42 مخالفة بالمرور على المخابز تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة»، بالإضافة لضبط 29 مخالفة بالمرور على الأسواق تنوعت المخالفات «عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود شهادات صحية».وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين.