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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: ندرس إنشاء مجمع لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:25 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بخبير النظم الاقتصادية ومصمم إنتاج الدواجن بمركز البحوث الزراعية الدكتور أسامه زعتر وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والذى استعرض المنظومة الحديثة بعيدًا عن الوسائل البدائية لمشروعات ومزارع الدواجن للوصول لأعلى إنتاجية وتقليل الهادر من أمهات التسمين وبيض المائدة لسد احتياجات المواطن الأسوانى من اللحوم البيضاء مع تحقيق التوازن المطلوب في أسعار الأسواق المحلية، مؤكدًا على أن محافظة أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية لإنشاء مزارع الدواجن بنظام العنابر المغلقة الآمنة في ظل البيئة النظيفة الخالية من أي تلوث، بجانب الطقس الجاف والمعتدل مع قلة نسبة الرطوبة على مدار العام حيث أنه مستهدف تنفيذ مجمع ضخم لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه، وبإنتاج يصل إلى 4.8 مليون دجاجة سنويًا من خلال إنشاء 6 محطات داجنة تضم 24 عنبر مغلق حديث.

ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتدشين هذا المشروع الحيوى بإجراءات عاجلة لسد احتياجات السوق المحلى في مقدمتها تخصيص الأراضى اللازمة طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية المتكاملة بواسطة إحدى الشركات الإستثمارية المتخصصة وهو الذى سيساهم في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى، لافتًا إلى أهمية توافر البنية الأساسية في الموقع الذى سيخصص لهذا المشروع ولاسيما شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق كمزايا نسبية لجذب المستثمرين للدخول في هذا المشروع الذى سيحقق أرباح للمستثمر وأيضًا للصالح العام لأهالى أسوان.

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