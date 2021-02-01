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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء: المعاملات المالية الرقمية تنتعش بفضل تفعيل التجارة الحرة في إفريقيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:19 م
المعاملات المالية
المعاملات المالية الرقمية
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توقع خبراء مصرفيون، أن تسهم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في الإسراع في رقمنة الخدمات المصرفية، ما ينعش الإقبال على إنشاء بنوك رقمية متكاملة.

وأكد بولا أسيرو، الخبير الاقتصادي لدى مركز الأبحاث المالية الأفريقية في أبوجا، في ورقة بحثية، أن هناك محادثات مع مجموعة من البنوك لإنشاء بنوك رقمية جديدة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن البنوك تعيد النظر في نموذجها التشغيلي بالكامل، فيما يتزايد الطلب على المشورة بشأن الأمن السيبراني، بالتزامن مع التهديدات المصاحبة لرقمنة الخدمات المالية البنكية، كحوادث الاحتيال الرقمي وسرقة بيانات المستخدمين.

ولفت إلى أن الفرص والخدمات المالية الهائلة المتاحة عبر مستخدمي الهاتف المحمول يفوق عددهم، عدد عملاء البنوك، ما يؤكد أن الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهواتف المحمولة هي طريق المستقبل مقارنة بالخدمات المالية التقليدية.

وذكر أن مشغلي الهاتف المحمول لم يتلقوا بعد تراخيص الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، في نيجيريا على سبيل المثال، وعزا هذا التأخير إلى سعي البنوك التقليدية لحماية أنشطتها التقليدية وعرقلة هذه الآليات التي تؤثر على دخل البنوك التي لم تسرع الخطى بعد على طريق رقمنة خدماتها.

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