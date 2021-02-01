المجمعات الاستهلاكية تضخ 20 طن خضار وفاكهة يوميا بتخفيض 25%

أكدت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تراجع أسعار الخضار والفاكهة وخاصة الطماطم بنسبة ترواحت بين 20 إلى 30%، ليتم طرحها بسعر جنيهان ونصف للكيلو، مع بدأ زيادة المعروض للعروات الشتوية لتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.وأوضحت الشركة، ضخ 20 طن مخضار وفاكهة يوميا في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة بتخفيضات لا تقل عن نسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.