«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا وبارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-العظمى الصغرىالقاهرة 26 15الإسكندرية 25 14وادى النطرون 25 13طنطا 26 14شبين الكوم 26 14دمنهور 25 14بلطيم 24 14مطروح 23 14السلوم 21 13سيوة 22 08بورسعيد 24 14دمياط 24 13الزقازيق 26 14المنصورة 26 13الإسماعيلية 27 12السويس 26 13العريش 26 13رفح 25 13رأس سدر 25 12نخل 26 05نويبع 25 17طابا 25 12كاترين 19 02الطور 25 11شرم الشيخ 27 18الغردقة 27 16مرسى علم 27 14الفيوم 26 10بنى سويف 26 08المنيا 26 09أسيوط 27 09سوهاج 27 09قنا 28 10الأقصر 28 10أسوان 29 10إدفو 29 10أبوسمبل 28 10الوادي الجديد 27 07شلاتين 27 17أبورماد 27 17حلايب 26 18رأس حدربة 26 18