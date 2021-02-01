بولندا تستلم 320 ألف جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» ضد كورونا

أعلن مسئولو الصحة في بولندا وصول طائرة محملة بـ320 ألف جرعة من لقاح (فايزر - بيونتيك) المطور ضد فيروس كورونا المستجد إلى مطار (وارسو فريدريك شوبان) بالعاصمة وراسو صباح اليوم الاثنين.وقال المسؤولون - وفقًا لراديو بولندا اليوم إن البلاد استلمت في 26 ديسمبر الماضي الدفعة الأولى من اللقاح التي اشتملت على 10 آلاف جرعة، موضحًا أنه تم تطعيم نحو مليون شخص منذ بداية شهر يناير المنصرم.. منوهًا بأنه تم الأسبوع الماضي البدء في تطعيم كبار السن ضد الفيروس.يُذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي قد أعلن العام الماضي أن بولندا تعاقدت مع 6 شركات بارزة في مجال تصنيع اللقاحات لضمان الكميات اللازمة من اللقاح للشعب البولندي