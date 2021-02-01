سعفان: حوسبة مكاتب التفتيش بنسبة 100% قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، إن الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، لديها 1286 مفتشًا للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد علة 3 ملايين منشأة وفقًا لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.وأشار الوزير، في اجتماع له بمجلس النواب، إلى أن كل مديرية تقوم بتوفير وسيلة انتقال للمفتشين وفقًا للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يمثل عبئا ثقيلا على المفتشين نظرا لأن عددهم لا يغطي التفتيش على كل المنشأت، مشيرًا إلر أن الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونيًا ومن خلال قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل.ولفت سعفان إلى أنه تم رفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، وذلك من خلال تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشًا، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريبهم علي استخدامها، مشددا علي أن مصر تبوأت المكانة الأولى علي أرض الواقع عالميًا في تطبيق المشروع للانتقال من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكترونى، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالموأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية في 6 محافظات أخري، مؤكدا إن قبل الإنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تم حوسبة المكاتب بنسبة 100%.