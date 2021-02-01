كيف يمكن الاستعداد لموجة الطقس غير المستقرة؟

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء على شمال البلاد، بعدما واجهنا خلال الأيام الماضية انخفاض في درجات الحرارة ليلًا، ومع عدم استقرار الأحوال الجوية، نقدم بعض النصائح للمواطنين.- نناشد المواطنين بعدم التسرع في السير عبر الطرق المختلفة، وأن يحرص كل سائق على مسافة كافية بينه وبين السيارة التى تسبقه.- عدم التخفيف في الملابس حتى لا تُصاب بالأنفلونزا والبرد الشديد.- تحذيرات من جانب هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية.- متابعة النشرة الجوية بشكل يومي للتعرف على أحوال الطقس وأماكن الأمطار ودرجات الحرارة.- اختيار الملابس المناسبة للأطفال حيث أنهم أكثر عرضه لنزلات البرد مع عدم استقرار الأجواء.- عدم تعرض الأشخاص أصحاب الأمراض الصدرية لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر.- تجنب الانتقال بشكل مباشر من أماكن دافئة لباردة حتى لا يُصاب الجهاز التنفسي بأيا ضرر خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية.- عند الإصابة بضييق في التنفس لابد من الذهاب للطبيب المعالج مباشرة خاصة كبار السن.